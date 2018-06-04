Mercedes-Benz C

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 76 тыс. км

Цена: 900 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2996 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Ольга

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Обогрев сидений

Омыватель фар

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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