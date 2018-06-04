Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка положения руля: две плоскости

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Имя: Ольга

Цена: 900 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2008

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