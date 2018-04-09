Mercedes-Benz C Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 285,1 тыс. км Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Мерседес в очень хорошем состоянии,Все расходники менялись во время. Мотор 111 kompressor самый надежный у мерсов, коробка автомат переключает плавно, ходовая вся в отличном состоянии. Салон не прокуренный, стоит штатный усилитель и новая сенсорная магнитола. Все подушки безопасности целые,электрозеркала и подогрев зеркал,Датчик дождя, круиз контроль, датчик света, полный электропакет сидений и стёкол, кондиционер холодит отлично, печка греет хорошо. ESP, BAS, ABS, все работает, резина зимняя липучка, износ минимальный и летняя практически новая, проехала 1 сезон, ПТС оригинал, я хозяин, звонить и писать в любое время, перекупам не звонить! пробег реальный и любые проверки за ваш счет. Продаю срочно вынуждают обстоятельства, цену снизил до минимума. Торг минимальный, отдам с номерами.