Mercedes-Benz C
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 285,1 тыс. км
Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Мерседес в очень хорошем состоянии,Все расходники менялись во время. Мотор 111 kompressor самый надежный у мерсов, коробка автомат переключает плавно, ходовая вся в отличном состоянии. Салон не прокуренный, стоит штатный усилитель и новая сенсорная магнитола. Все подушки безопасности целые,электрозеркала и подогрев зеркал,Датчик дождя, круиз контроль, датчик света, полный электропакет сидений и стёкол, кондиционер холодит отлично, печка греет хорошо. ESP, BAS, ABS, все работает, резина зимняя липучка, износ минимальный и летняя практически новая, проехала 1 сезон, ПТС оригинал, я хозяин, звонить и писать в любое время, перекупам не звонить! пробег реальный и любые проверки за ваш счет. Продаю срочно вынуждают обстоятельства, цену снизил до минимума. Торг минимальный, отдам с номерами.
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