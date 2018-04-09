Mercedes-Benz C

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 285,1 тыс. км

Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Мерседес в очень хорошем состоянии,Все расходники менялись во время. Мотор 111 kompressor самый надежный у мерсов, коробка автомат переключает плавно, ходовая вся в отличном состоянии. Салон не прокуренный, стоит штатный усилитель и новая сенсорная магнитола. Все подушки безопасности целые,электрозеркала и подогрев зеркал,Датчик дождя, круиз контроль, датчик света, полный электропакет сидений и стёкол, кондиционер холодит отлично, печка греет хорошо. ESP, BAS, ABS, все работает, резина зимняя липучка, износ минимальный и летняя практически новая, проехала 1 сезон, ПТС оригинал, я хозяин, звонить и писать в любое время, перекупам не звонить! пробег реальный и любые проверки за ваш счет. Продаю срочно вынуждают обстоятельства, цену снизил до минимума. Торг минимальный, отдам с номерами.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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