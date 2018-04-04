Mercedes-Benz C

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

На полном ходу, продам срочно. Двигатель самый надежный атмосферник не троит. Коробка включает четка, стоит ГБО! Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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