На полном ходу, продам срочно. Двигатель самый надежный атмосферник не троит. Коробка включает четка, стоит ГБО! Торг уместен.

Имя: Андрей

Цена: 220 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2001

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