Mercedes-Benz C
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
На полном ходу, продам срочно. Двигатель самый надежный атмосферник не троит. Коробка включает четка, стоит ГБО! Торг уместен.
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