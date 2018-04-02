Mercedes-Benz C Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 172 тыс. км Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, полностью обслужен, сделана вся ходовка. Продаю за ненадобностью. Есть другая машина. Торг.