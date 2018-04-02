Mercedes-Benz C
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 172 тыс. км
Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Алексей
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Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, полностью обслужен, сделана вся ходовка. Продаю за ненадобностью. Есть другая машина. Торг.
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