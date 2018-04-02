Mercedes-Benz C

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 172 тыс. км

Цена: 380 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, полностью обслужен, сделана вся ходовка. Продаю за ненадобностью. Есть другая машина. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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