Mercedes-Benz C

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 48 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Тигран

Телефон:

Описание

Пригнана из Японии в прошлом году, состояние отличное, любые проверки за ваш счёт.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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