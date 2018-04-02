Mercedes-Benz C Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 48 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Тигран Телефон:

Описание

Пригнана из Японии в прошлом году, состояние отличное, любые проверки за ваш счёт.