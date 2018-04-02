Mercedes-Benz C
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 48 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Тигран
Телефон:
Описание
Пригнана из Японии в прошлом году, состояние отличное, любые проверки за ваш счёт.
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