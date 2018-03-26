Mercedes-Benz C
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Олег
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Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Комплектация авангард. Мотор масло не жрет, коробка в идеале. Ходовая новая, две недели назад полностью перебрал и сделал ТО. Торг у капота. Срочно!
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