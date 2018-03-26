Mercedes-Benz C Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 160 тыс. км Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Комплектация авангард. Мотор масло не жрет, коробка в идеале. Ходовая новая, две недели назад полностью перебрал и сделал ТО. Торг у капота. Срочно!