Mercedes-Benz C
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 11 тыс. км
Цена: 2200 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Mercedes Benz C-180 AMG. Куплена у дилера 20.04.2017 года. На гарантии.
Родной пробег, крашенных деталей нет, по ПТС 1 хозяин, полный комплект ключей.
Полный AMG пакет, камера заднего вида, заводской видео регистратор, климат, подогревы, электроприводы сидений, электро зеркала, подсветка салона, кнопка старт-стоп и т. д.
Возможен обмен на квартиру в г. Краснодаре, только в этих жилых комплексах (ЖК Центральный, ЖК Аквамарин, ЖК Панорама, ЖК Губернский, ЖК Элегант, ЖК Краснодар, а также на Юбилейном мкр в домах не менее 9 этажей).
Уважаемые, обмен с завышенными ценами и на жилые комплексы, не указанные в списке - не рассматривается.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.