Mercedes-Benz C Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 11 тыс. км Цена: 2200 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Mercedes Benz C-180 AMG. Куплена у дилера 20.04.2017 года. На гарантии.

Родной пробег, крашенных деталей нет, по ПТС 1 хозяин, полный комплект ключей.

Полный AMG пакет, камера заднего вида, заводской видео регистратор, климат, подогревы, электроприводы сидений, электро зеркала, подсветка салона, кнопка старт-стоп и т. д.

Возможен обмен на квартиру в г. Краснодаре, только в этих жилых комплексах (ЖК Центральный, ЖК Аквамарин, ЖК Панорама, ЖК Губернский, ЖК Элегант, ЖК Краснодар, а также на Юбилейном мкр в домах не менее 9 этажей).

Уважаемые, обмен с завышенными ценами и на жилые комплексы, не указанные в списке - не рассматривается.