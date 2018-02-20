Mercedes-Benz C

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 11 тыс. км

Цена: 2200 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Mercedes Benz C-180 AMG. Куплена у дилера 20.04.2017 года. На гарантии.
Родной пробег, крашенных деталей нет, по ПТС 1 хозяин, полный комплект ключей.
Полный AMG пакет, камера заднего вида, заводской видео регистратор, климат, подогревы, электроприводы сидений, электро зеркала, подсветка салона, кнопка старт-стоп и т. д.
Возможен обмен на квартиру в г. Краснодаре, только в этих жилых комплексах (ЖК Центральный, ЖК Аквамарин, ЖК Панорама, ЖК Губернский, ЖК Элегант, ЖК Краснодар, а также на Юбилейном мкр в домах не менее 9 этажей).
Уважаемые, обмен с завышенными ценами и на жилые комплексы, не указанные в списке - не рассматривается.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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