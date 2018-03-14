Mercedes-Benz C

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 168 тыс. км

Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Кропоткин, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Машина для своего года в идеальном состоянии, полностью вся обслужена, все болячки устранены , цепи и звезды менялись 20 тыс км назад у официального дилера, полностью кожаный салон с белой строчкой, хорошая комплектация , машина не битая красился только задний бампер , лобовое заклеено атермальной плёнкой , по ПТС декабрь 11 года куплена в 12 году , ПТС родной два хозяина , возможен обмен на обмен не предлагайте машины по завышенным ценам.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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