Mercedes-Benz C
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 168 тыс. км
Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Кропоткин, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Машина для своего года в идеальном состоянии, полностью вся обслужена, все болячки устранены , цепи и звезды менялись 20 тыс км назад у официального дилера, полностью кожаный салон с белой строчкой, хорошая комплектация , машина не битая красился только задний бампер , лобовое заклеено атермальной плёнкой , по ПТС декабрь 11 года куплена в 12 году , ПТС родной два хозяина , возможен обмен на обмен не предлагайте машины по завышенным ценам.
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