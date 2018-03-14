Mercedes-Benz C Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 168 тыс. км Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина для своего года в идеальном состоянии, полностью вся обслужена, все болячки устранены , цепи и звезды менялись 20 тыс км назад у официального дилера, полностью кожаный салон с белой строчкой, хорошая комплектация , машина не битая красился только задний бампер , лобовое заклеено атермальной плёнкой , по ПТС декабрь 11 года куплена в 12 году , ПТС родной два хозяина , возможен обмен на обмен не предлагайте машины по завышенным ценам.