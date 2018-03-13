Mercedes-Benz C Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 260 тыс. км Цена: 477,777 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии ухоженна, неделю назад были поменяны все расходники, американец, миллионик самая надежная кто знает тот поймёт. В общем, все вопросы по телефону.