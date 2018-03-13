Mercedes-Benz C
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 260 тыс. км
Цена: 477,777 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Телефон:
Описание
Машина в отличном состоянии ухоженна, неделю назад были поменяны все расходники, американец, миллионик самая надежная кто знает тот поймёт. В общем, все вопросы по телефону.
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