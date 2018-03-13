Mercedes-Benz C

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 260 тыс. км

Цена: 477,777 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии ухоженна, неделю назад были поменяны все расходники, американец, миллионик самая надежная кто знает тот поймёт. В общем, все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mercedes-Benz C

Mercedes-Benz C

Подержанная, пробег 155 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

720 тыс. руб.

Mercedes-Benz C

Подержанная, пробег 130 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

650 тыс. руб.

Mercedes-Benz C

Подержанная, пробег 130 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1300 тыс. руб.

Авто, похожие на Mercedes-Benz C

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 145 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

360 тыс. руб.

Nissan Teana

Подержанная, пробег 94 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

410 тыс. руб.

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 43 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

489 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале