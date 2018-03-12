Mercedes-Benz C Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 155 тыс. км Цена: 720 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. ПТС оригинал. Любые проверки. Есть зимняя резина. Звоните все расскажу.