Mercedes-Benz C
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 720 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Артем
Телефон:
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. ПТС оригинал. Любые проверки. Есть зимняя резина. Звоните все расскажу.
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