Mercedes-Benz C
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Евгений
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Описание
Mercedes-benz C280 4-matic, полный привод, объем 2.8 лита 231 л.с.
пробег 128 тысяч, отличный и динамичный автомобиль с максимальным расходом по городу 12 литров,кузов салон АККП и ДВС в отличном состоянии, масло от замены до замены, отличная комплектация: светлый кожаный салон с вставками из дерева. Обмен на автомобиль или участок.
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