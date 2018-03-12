Mercedes-Benz C

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Mercedes-benz C280 4-matic, полный привод, объем 2.8 лита 231 л.с.
пробег 128 тысяч, отличный и динамичный автомобиль с максимальным расходом по городу 12 литров,кузов салон АККП и ДВС в отличном состоянии, масло от замены до замены, отличная комплектация: светлый кожаный салон с вставками из дерева. Обмен на автомобиль или участок.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mercedes-Benz C

Mercedes-Benz C

Подержанная, пробег 130 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1300 тыс. руб.

Mercedes-Benz C

Подержанная, пробег 125 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

800 тыс. руб.

Mercedes-Benz C

Подержанная, пробег 100,3 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1010 тыс. руб.

Авто, похожие на Mercedes-Benz C

Mercedes-Benz E

Подержанная, пробег 187 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

690 тыс. руб.

Lexus GS 300

Подержанная, пробег 214 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

800 тыс. руб.

Mercedes-Benz C

Подержанная, пробег 125 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

800 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале