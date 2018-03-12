Mercedes-Benz C Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 130 тыс. км Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Mercedes-benz C280 4-matic, полный привод, объем 2.8 лита 231 л.с.

пробег 128 тысяч, отличный и динамичный автомобиль с максимальным расходом по городу 12 литров,кузов салон АККП и ДВС в отличном состоянии, масло от замены до замены, отличная комплектация: светлый кожаный салон с вставками из дерева. Обмен на автомобиль или участок.