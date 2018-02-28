Mercedes-Benz C

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Даниил

Телефон:

Описание

На гарантии до ноября 2018 г, я второй владелец, не в залоге, не в кредите. Вложений не требует. 2 комплекта резины на дисках. Красились бампера и переднее левое крыло. WDD2050401R097148.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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