Mercedes-Benz C Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 130 тыс. км Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Даниил Телефон:

Описание

На гарантии до ноября 2018 г, я второй владелец, не в залоге, не в кредите. Вложений не требует. 2 комплекта резины на дисках. Красились бампера и переднее левое крыло. WDD2050401R097148.