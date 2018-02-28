Mercedes-Benz C
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Даниил
Телефон:
Описание
На гарантии до ноября 2018 г, я второй владелец, не в залоге, не в кредите. Вложений не требует. 2 комплекта резины на дисках. Красились бампера и переднее левое крыло. WDD2050401R097148.
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