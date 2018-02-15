Mercedes-Benz C Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 54 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 70 тыс. км Цена: 1020 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хороший экономный автомобиль. Все ТО пройдены по регламенту. За машиной ухаживала, салон чистый, не прокуренный, так как сама не курю и в машине курить не разрешаю. Электро сидения, би ксенон, датчики света, дождя, блютуз, AUX, USB. Диски r17 уже на зимней резине. Я вторая хозяйка, ПТС оригинал. Первая владелица женщина.