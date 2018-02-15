Mercedes-Benz C

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 1020 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хороший экономный автомобиль. Все ТО пройдены по регламенту. За машиной ухаживала, салон чистый, не прокуренный, так как сама не курю и в машине курить не разрешаю. Электро сидения, би ксенон, датчики света, дождя, блютуз, AUX, USB. Диски r17 уже на зимней резине. Я вторая хозяйка, ПТС оригинал. Первая владелица женщина.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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