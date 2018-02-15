Mercedes-Benz C
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 1020 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Хороший экономный автомобиль. Все ТО пройдены по регламенту. За машиной ухаживала, салон чистый, не прокуренный, так как сама не курю и в машине курить не разрешаю. Электро сидения, би ксенон, датчики света, дождя, блютуз, AUX, USB. Диски r17 уже на зимней резине. Я вторая хозяйка, ПТС оригинал. Первая владелица женщина.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.