Mercedes-Benz C

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 76 тыс. км

Цена: 1115 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Коричневый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Mercedes-Benz C 180 AMG Sport полной комплектации, с панорамной крышей.У авто состояние новой машины как по технической части так и по внешнему и внутреннему состоянию.Авто не билась не красилось в ДТП не участвовала. Готов на любые проверки. Полностью честный автомобиль без каких либо скрытых дефектов, ждёт своего нового владельца. Машина именно 2013 года выпуска ,пробег оригинальный, ПТС оригинал, в ПТС вписано два человека первый хозяин и второй я, больше других записей нет. В комплекте два ключа. Возможна продажа через автокредит. Причина продажи, уже куплена другая машинка, выше классом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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