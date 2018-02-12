Mercedes-Benz C Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 53 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 76 тыс. км Цена: 1115 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Коричневый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Mercedes-Benz C 180 AMG Sport полной комплектации, с панорамной крышей.У авто состояние новой машины как по технической части так и по внешнему и внутреннему состоянию.Авто не билась не красилось в ДТП не участвовала. Готов на любые проверки. Полностью честный автомобиль без каких либо скрытых дефектов, ждёт своего нового владельца. Машина именно 2013 года выпуска ,пробег оригинальный, ПТС оригинал, в ПТС вписано два человека первый хозяин и второй я, больше других записей нет. В комплекте два ключа. Возможна продажа через автокредит. Причина продажи, уже куплена другая машинка, выше классом.