Mercedes-Benz C
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 76 тыс. км
Цена: 1115 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Коричневый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Mercedes-Benz C 180 AMG Sport полной комплектации, с панорамной крышей.У авто состояние новой машины как по технической части так и по внешнему и внутреннему состоянию.Авто не билась не красилось в ДТП не участвовала. Готов на любые проверки. Полностью честный автомобиль без каких либо скрытых дефектов, ждёт своего нового владельца. Машина именно 2013 года выпуска ,пробег оригинальный, ПТС оригинал, в ПТС вписано два человека первый хозяин и второй я, больше других записей нет. В комплекте два ключа. Возможна продажа через автокредит. Причина продажи, уже куплена другая машинка, выше классом.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.