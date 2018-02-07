Mercedes-Benz C

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 510 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии, ездила только по Сочи, пробег реальный, новая резина, салон кожа AMG пакет, новые тормозные диски передние , колодки передние новые, новые свечи, масло только заменил.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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