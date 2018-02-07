Mercedes-Benz C
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 510 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном состоянии, ездила только по Сочи, пробег реальный, новая резина, салон кожа AMG пакет, новые тормозные диски передние , колодки передние новые, новые свечи, масло только заменил.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.