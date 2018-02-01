Mercedes-Benz C

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 199 тыс. км

Цена: 640 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авангард, АМГ-спорт пакет, задний привод, не путать с полным, сборка Германия-неубиваемый автомобиль, двигатель (атмосферный, самый надежный миллионник)-коробка в идеале, лепестковое управление, круиз контроль, датчик света-дождя, типтроник, двузонный климат контроль, би-ксенон, новая резина (по кругу), масла, колодки, состояние отличное! Пробег родной. Вопросы по телефону, торг. Варианты обмена, с доплатой в обе стороны.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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