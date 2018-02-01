Mercedes-Benz C
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 199 тыс. км
Цена: 640 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авангард, АМГ-спорт пакет, задний привод, не путать с полным, сборка Германия-неубиваемый автомобиль, двигатель (атмосферный, самый надежный миллионник)-коробка в идеале, лепестковое управление, круиз контроль, датчик света-дождя, типтроник, двузонный климат контроль, би-ксенон, новая резина (по кругу), масла, колодки, состояние отличное! Пробег родной. Вопросы по телефону, торг. Варианты обмена, с доплатой в обе стороны.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.