Mercedes-Benz C
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 86 тыс. км
Цена: 930 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю автомобиль в отличном состоянии. Полный AMG пакет. Салон ухоженный. ПТС оригинал! Хороший торг реальному покупателю.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.