Mercedes-Benz C

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 241 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, как по кузову, так и по ходовой части, а также по салону! Умеренный торг у капота! Все расходники заменены! Стоит новая резина и диски на 16. Я собственник, продаю для приобретения нового автомобиля. Варианты обмена только рассматриваю на земельные участки под ижс.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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