Mercedes-Benz C
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 241 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в идеальном состоянии, как по кузову, так и по ходовой части, а также по салону! Умеренный торг у капота! Все расходники заменены! Стоит новая резина и диски на 16. Я собственник, продаю для приобретения нового автомобиля. Варианты обмена только рассматриваю на земельные участки под ижс.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.