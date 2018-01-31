Mercedes-Benz C Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 40 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 241 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, как по кузову, так и по ходовой части, а также по салону! Умеренный торг у капота! Все расходники заменены! Стоит новая резина и диски на 16. Я собственник, продаю для приобретения нового автомобиля. Варианты обмена только рассматриваю на земельные участки под ижс.