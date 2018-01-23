Mercedes-Benz C

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

С 200 турбодизель, пр-во Германия, расход по трассе: 6 л/100 км; в городе: 8-9 л, машина в очень хорошем состоянии, вложений не требует, в ДТП не участвовала, ТО проходила вовремя и на расходниках не экономил, 6 подушек безопасности, климат, круиз-контроль, датчики дождя/света, электросиденья, парктроники. Торг у капота

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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