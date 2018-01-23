Mercedes-Benz C Дата публикации: 23.01.18 Просмотров объявления: 45 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 220 тыс. км Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

С 200 турбодизель, пр-во Германия, расход по трассе: 6 л/100 км; в городе: 8-9 л, машина в очень хорошем состоянии, вложений не требует, в ДТП не участвовала, ТО проходила вовремя и на расходниках не экономил, 6 подушек безопасности, климат, круиз-контроль, датчики дождя/света, электросиденья, парктроники. Торг у капота