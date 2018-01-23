Mercedes-Benz C
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 465 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
С 200 турбодизель, пр-во Германия, расход по трассе: 6 л/100 км; в городе: 8-9 л, машина в очень хорошем состоянии, вложений не требует, в ДТП не участвовала, ТО проходила вовремя и на расходниках не экономил, 6 подушек безопасности, климат, круиз-контроль, датчики дождя/света, электросиденья, парктроники. Торг у капота
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.