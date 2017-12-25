Mercedes-Benz C Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 96,5 тыс. км Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю личный автомобиль, срок владения 3 года, машина в отличном техническом состоянии, ТО каждые 10 000, пробег не корректировался. ПТС дубликат (по факту я 3й владелец), машина не обременена залогами и кредитами, машину не сливаю, продаю не торопясь! Звонить с 10-00 до 20-00.