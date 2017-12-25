Mercedes-Benz C

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 96,5 тыс. км

Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю личный автомобиль, срок владения 3 года, машина в отличном техническом состоянии, ТО каждые 10 000, пробег не корректировался. ПТС дубликат (по факту я 3й владелец), машина не обременена залогами и кредитами, машину не сливаю, продаю не торопясь! Звонить с 10-00 до 20-00.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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