Mercedes-Benz C
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 96,5 тыс. км
Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Продаю личный автомобиль, срок владения 3 года, машина в отличном техническом состоянии, ТО каждые 10 000, пробег не корректировался. ПТС дубликат (по факту я 3й владелец), машина не обременена залогами и кредитами, машину не сливаю, продаю не торопясь! Звонить с 10-00 до 20-00.
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