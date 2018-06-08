Mercedes-Benz B

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 77 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Людмила

Телефон:

Комплектация

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Охранная система

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Куплен не в кредит. Своевременно обслуживался. Зимняя резина в комплекте. Автомобиль в хорошем состоянии
Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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