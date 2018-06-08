Mercedes-Benz B Дата публикации: 14.06.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 77 тыс. км Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Людмила Телефон:

Комплектация А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев сидений Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Куплен не в кредит. Своевременно обслуживался. Зимняя резина в комплекте. Автомобиль в хорошем состоянии

Торг.