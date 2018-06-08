Mercedes-Benz B
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 77 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Людмила
Телефон:
Комплектация
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Охранная система
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Куплен не в кредит. Своевременно обслуживался. Зимняя резина в комплекте. Автомобиль в хорошем состоянии
Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.