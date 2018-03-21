Mercedes-Benz B Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 206 тыс. км Цена: 415 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Описание

Продам b170 куплен в 2011 году. В очень хорошем состоянии, не бита. Ездит каждый день, жена детей возит в школу. Пробег реальный, не большой. Коробка в идеале. Перекупщиков и салоны, просьба не беспокоить.