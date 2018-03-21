Mercedes-Benz B
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 206 тыс. км
Цена: 415 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Роман
Телефон:
Описание
Продам b170 куплен в 2011 году. В очень хорошем состоянии, не бита. Ездит каждый день, жена детей возит в школу. Пробег реальный, не большой. Коробка в идеале. Перекупщиков и салоны, просьба не беспокоить.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter