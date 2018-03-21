Mercedes-Benz B

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 206 тыс. км

Цена: 415 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Продам b170 куплен в 2011 году. В очень хорошем состоянии, не бита. Ездит каждый день, жена детей возит в школу. Пробег реальный, не большой. Коробка в идеале. Перекупщиков и салоны, просьба не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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