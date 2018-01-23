Mercedes-Benz B Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 76 тыс. км Цена: 960 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, местная, я сам хозяин.AMG пакет, всё кроме панорамы. Недавно сделал ТО, заказ наряд на руках. Юридически чистый Авто без штрафов и ограничений. Все вопросы по телефону, обмен на авто и квартиру приветствуется, хороший торг за наличку. На обмен дороже.