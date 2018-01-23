Mercedes-Benz B
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 76 тыс. км
Цена: 960 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Телефон:
Описание
Машина в отличном состоянии, местная, я сам хозяин.AMG пакет, всё кроме панорамы. Недавно сделал ТО, заказ наряд на руках. Юридически чистый Авто без штрафов и ограничений. Все вопросы по телефону, обмен на авто и квартиру приветствуется, хороший торг за наличку. На обмен дороже.
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