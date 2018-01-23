Mercedes-Benz B

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 76 тыс. км

Цена: 960 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, местная, я сам хозяин.AMG пакет, всё кроме панорамы. Недавно сделал ТО, заказ наряд на руках. Юридически чистый Авто без штрафов и ограничений. Все вопросы по телефону, обмен на авто и квартиру приветствуется, хороший торг за наличку. На обмен дороже.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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