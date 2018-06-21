Mercedes-Benz A

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 600 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1598 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Лазурно-синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Царичанская Ольга Михайловна

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: радио

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в очень хорошем состоянии. На ходу. Бегает шустро. Была замена двигателя. Некоторые запчасти заменены (подробности по тел.) Своевременно обслуживался и ремонтировался после прежних хозяев. Куплен не в кредит. Прошёл все ТО. Кузов в родной краске. Не ржавый. В салоне не курили.Новые Коврики текстильные с подложкой шипованной резины снизу в салоне и багажнике, сшиты под заказ. Новые чехлы на сиденьях. Зимняя резина в комплекте с дисками. Оригинальный ПТС. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Возможен торг при осмотре. Цвет синий.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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