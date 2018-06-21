Mercedes-Benz A
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 600 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1598 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Лазурно-синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Царичанская Ольга Михайловна
Комплектация
Мультимедиа: радио
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в очень хорошем состоянии. На ходу. Бегает шустро. Была замена двигателя. Некоторые запчасти заменены (подробности по тел.) Своевременно обслуживался и ремонтировался после прежних хозяев. Куплен не в кредит. Прошёл все ТО. Кузов в родной краске. Не ржавый. В салоне не курили.Новые Коврики текстильные с подложкой шипованной резины снизу в салоне и багажнике, сшиты под заказ. Новые чехлы на сиденьях. Зимняя резина в комплекте с дисками. Оригинальный ПТС. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Возможен торг при осмотре. Цвет синий.
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