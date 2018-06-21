Mercedes-Benz A Дата публикации: 30.09.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 600 тыс. км Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1598 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Лазурно-синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Царичанская Ольга Михайловна Телефон:

Комплектация Мультимедиа: радио Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в очень хорошем состоянии. На ходу. Бегает шустро. Была замена двигателя. Некоторые запчасти заменены (подробности по тел.) Своевременно обслуживался и ремонтировался после прежних хозяев. Куплен не в кредит. Прошёл все ТО. Кузов в родной краске. Не ржавый. В салоне не курили.Новые Коврики текстильные с подложкой шипованной резины снизу в салоне и багажнике, сшиты под заказ. Новые чехлы на сиденьях. Зимняя резина в комплекте с дисками. Оригинальный ПТС. Полный комплект ключей и документов. Обмен не интересует. Возможен торг при осмотре. Цвет синий.