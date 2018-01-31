Mercedes-Benz A
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 1200 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Катарина
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Описание
Начало эксплуатации 2016 год. После не большого ДТП, вмятина левой водительской двери. В целом состояние отличное, ТО проводилось вовремя.
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