Mercedes-Benz A

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 1200 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Катарина

Телефон:

Описание

Начало эксплуатации 2016 год. После не большого ДТП, вмятина левой водительской двери. В целом состояние отличное, ТО проводилось вовремя.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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