Mercedes-Benz A Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 50 тыс. км Цена: 1200 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Катарина Телефон:

Описание

Начало эксплуатации 2016 год. После не большого ДТП, вмятина левой водительской двери. В целом состояние отличное, ТО проводилось вовремя.