Mercedes-Benz A Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 0

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 94 тыс. км Цена: 475 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в очень хорошем состоянии, 2 собственника, 2 ключа, выглядит очень хорошо, вмятин и царапин нет. Техническое состояние близко к идеальному, ходовая отличная, мотор работает как часы, коробка обслужена, переключает очень мягко, лобовое без трещин с сколов. Стоит свежая зимняя резина, салон в очень хорошем состоянии, богатая комплектация: ГУР, АБС, климат-контроль (работает отлично), электропривод зеркал и всех стекол, подогрев сидений, круиз-контроль, датчик света, мультируль, хорошая штатная музыка с управлением на руле, 2 дистанционных ключа.

Обмена нет, не предлагайте. Автосалоны не звоните, разговаривать не буду. Торг, чисто на бензин с реальным покупателем только у авто. Просьба звонить после 9 утра.