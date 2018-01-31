Mercedes-Benz A

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 94 тыс. км

Цена: 475 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль в очень хорошем состоянии, 2 собственника, 2 ключа, выглядит очень хорошо, вмятин и царапин нет. Техническое состояние близко к идеальному, ходовая отличная, мотор работает как часы, коробка обслужена, переключает очень мягко, лобовое без трещин с сколов. Стоит свежая зимняя резина, салон в очень хорошем состоянии, богатая комплектация: ГУР, АБС, климат-контроль (работает отлично), электропривод зеркал и всех стекол, подогрев сидений, круиз-контроль, датчик света, мультируль, хорошая штатная музыка с управлением на руле, 2 дистанционных ключа.
Обмена нет, не предлагайте. Автосалоны не звоните, разговаривать не буду. Торг, чисто на бензин с реальным покупателем только у авто. Просьба звонить после 9 утра.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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