Mercedes-Benz A
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 60 тыс. км
Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Отличный автомобиль, экономичный, вместительный. Состояние отличное, обслуживался у оф. дилера. все работает замечаний нет. Срочно.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.