Mazda Tribute
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машину продаю не спешно, за машину не стыдно. В РФ с 2007 года, в ПТС 1 хозяин. Обслуживалась на станции тех обслуживания. С документами полный порядок (в залогах и прочей ху..те не состоит). На СМС не отвечаю, для особо одаренных- совсем не отвечаю. Все вопросы по телефону. Халявы нет, перекупы курите в сторонке
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.