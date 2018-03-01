Mazda Tribute

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машину продаю не спешно, за машину не стыдно. В РФ с 2007 года, в ПТС 1 хозяин. Обслуживалась на станции тех обслуживания. С документами полный порядок (в залогах и прочей ху..те не состоит). На СМС не отвечаю, для особо одаренных- совсем не отвечаю. Все вопросы по телефону. Халявы нет, перекупы курите в сторонке

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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