Mazda Tribute Дата публикации: 1.03.18 Просмотров объявления: 24 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 230 тыс. км Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машину продаю не спешно, за машину не стыдно. В РФ с 2007 года, в ПТС 1 хозяин. Обслуживалась на станции тех обслуживания. С документами полный порядок (в залогах и прочей ху..те не состоит). На СМС не отвечаю, для особо одаренных- совсем не отвечаю. Все вопросы по телефону. Халявы нет, перекупы курите в сторонке