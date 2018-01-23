Mazda Tribute
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль для всей семьи с очень большим багажником! Машина использовалась преимущественно на асфальте, иногда выезды в лес (сиденья раскладываются в ровный пол, два взрослых человека могут спокойно спать). Автомобиль надежный, недавно ремонтировалась подвеска. Сигнализация с обратной связью и автозапуском. Салон чистый, водитель не курящий. Печка и кондиционер работают отлично. Зеркала имеют электрический привод. Магнитола штатная. Резина стоит всесезонная Yokohama Geolandar I/T-S G073 215/70R16 100Q XL, передняя ось - этим летом меняли, задняя - прошлым. Аккумулятор новый, всего 6 месяцев. Сиденья удобные, в том числе и для длительных поездок.
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