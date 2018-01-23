Mazda Tribute Дата публикации: 23.01.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 200 тыс. км Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль для всей семьи с очень большим багажником! Машина использовалась преимущественно на асфальте, иногда выезды в лес (сиденья раскладываются в ровный пол, два взрослых человека могут спокойно спать). Автомобиль надежный, недавно ремонтировалась подвеска. Сигнализация с обратной связью и автозапуском. Салон чистый, водитель не курящий. Печка и кондиционер работают отлично. Зеркала имеют электрический привод. Магнитола штатная. Резина стоит всесезонная Yokohama Geolandar I/T-S G073 215/70R16 100Q XL, передняя ось - этим летом меняли, задняя - прошлым. Аккумулятор новый, всего 6 месяцев. Сиденья удобные, в том числе и для длительных поездок.