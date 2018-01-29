Mazda Protege

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Руслан

Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в хорошем состоянии. Машина на ходу, кондиционер, 4 стеклоподъемника. Все остальное при осмотре. Разумный торг у капота. Собственник.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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