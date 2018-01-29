Mazda Protege Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 150 тыс. км Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Руслан Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в хорошем состоянии. Машина на ходу, кондиционер, 4 стеклоподъемника. Все остальное при осмотре. Разумный торг у капота. Собственник.