Mazda Protege
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 120 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Руслан
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Описание
Продаю автомобиль в хорошем состоянии. Машина на ходу, кондиционер, 4 стеклоподъемника. Все остальное при осмотре. Разумный торг у капота. Собственник.
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