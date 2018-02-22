Mazda MX-6

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1992

Пробег: 5 тыс. км

Цена: 1850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Породаю Мазда МХ-6. После полной капиталки двигателя. Заменены все сальники новая поршневая група вкладыши по кругу гдрокомпенсаторы новые новая помпа новый масленый насос бензонасос диски 15-е Стойки по кругу новые.торг. Продажа или обмен на просторный седан. Предпочтительно Додж или Крайслер Торг. обмен на 4-дверку с доплатой в обе стороны На обмен 210000. Цена до конца месяца.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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