Mazda MX-6 Дата публикации: 22.02.18 Просмотров объявления: 53 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1992 Пробег: 5 тыс. км Цена: 1850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Породаю Мазда МХ-6. После полной капиталки двигателя. Заменены все сальники новая поршневая група вкладыши по кругу гдрокомпенсаторы новые новая помпа новый масленый насос бензонасос диски 15-е Стойки по кругу новые.торг. Продажа или обмен на просторный седан. Предпочтительно Додж или Крайслер Торг. обмен на 4-дверку с доплатой в обе стороны На обмен 210000. Цена до конца месяца.