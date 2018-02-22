Mazda MX-6
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1992
Пробег: 5 тыс. км
Цена: 1850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Породаю Мазда МХ-6. После полной капиталки двигателя. Заменены все сальники новая поршневая група вкладыши по кругу гдрокомпенсаторы новые новая помпа новый масленый насос бензонасос диски 15-е Стойки по кругу новые.торг. Продажа или обмен на просторный седан. Предпочтительно Додж или Крайслер Торг. обмен на 4-дверку с доплатой в обе стороны На обмен 210000. Цена до конца месяца.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.