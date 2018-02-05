Mazda MPV
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 299 тыс. км
Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Анатолий
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Описание
Японец местный, салон трансформер, экономичный семиместный автомобиль, заводской ксенон, куча разных ящиков.
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