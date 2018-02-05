Mazda MPV

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 299 тыс. км

Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Анатолий

Телефон:

Описание

Японец местный, салон трансформер, экономичный семиместный автомобиль, заводской ксенон, куча разных ящиков.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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