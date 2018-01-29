Mazda MPV
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: Ксения
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Отделка салона: ткань
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Обогрев зеркал
Тонировка стёкол
Электропривод зеркал
Описание
Продам семейный автомобиль. Подробнее по телефону. Торг!!!
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