Mazda MPV

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область

Имя: Ксения

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Отделка салона: ткань

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Обогрев зеркал

Тонировка стёкол

Электропривод зеркал

Описание

Продам семейный автомобиль. Подробнее по телефону. Торг!!!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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