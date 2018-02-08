Mazda MPV

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 168,176 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2004 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю автомобиль в хорошем состоянии. Проведено полное обслуживание автомобиля: заменено масло в двигателе, фильтра в салоне и масляный, поменян антифриз, поменяны прокладки клапанных крышек, заменены свечи, поменяна прокладка переднего выхлопного коллектора, заменены две катушки зажигания на свечи. Заменена тормозная жидкость, в круговую поменяны тормозные колодки, проточены задние тормозные диски и полностью поменяны передние тормозные диски. Произведён ремонт кондиционера(стоит на гарантии). Произведена замена рулевых наконечников. Проведена диагностика ходовой, двигателя, коробки, подвески. Двигатель 3- х литровый(цепь), работает ровно, масло не расходует, самый надежный и неприхотливый, автомобиль очень быстро набирает скорость, очень помогает на дороге при обгоне.
Коробка: 5- ступенчатый автомат, переключается мягко, без пинков. Два комплекта резины(зима/лето). Салон просторный, сиденья регулируются по наклону, а также с подлокотниками, ехать очень комфортно, третий ряд(полноценные сиденья для взрослого человека) опускается и увеличивается объем багажника, средний ряд снимается одним нажатием и получается ровный пол. Машина в хорошем состоянии, как внешне, так и технически. На крыше установлены рейлинги для багажника. Реальному покупателю расскажу всё по машине. Уместен разумный торг на месте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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