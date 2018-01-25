Mazda MPV
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 255 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Нормальное состояние, все работает, ПТС родной, 7 мест, резина почти новая, небольшие недочеты по кузову, торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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