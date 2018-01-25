Mazda MPV

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 255 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Нормальное состояние, все работает, ПТС родной, 7 мест, резина почти новая, небольшие недочеты по кузову, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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