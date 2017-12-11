Mazda Familia

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 166 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виктор

Телефон:

Описание

В России с 2007 владею машиной 7 лет обслуживалась согласно сроков то . На данный момент все работает денежных вложений не требуется. Зимняя резина на 15 литых дисках. Музыка Пионер, сигналка с автозапуском, салон после химчистки. В такси не эксплуатировалась.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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