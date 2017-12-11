Mazda Familia Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 166 тыс. км Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виктор Телефон:

Описание

В России с 2007 владею машиной 7 лет обслуживалась согласно сроков то . На данный момент все работает денежных вложений не требуется. Зимняя резина на 15 литых дисках. Музыка Пионер, сигналка с автозапуском, салон после химчистки. В такси не эксплуатировалась.