Mazda Familia
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 166 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виктор
Телефон:
Описание
В России с 2007 владею машиной 7 лет обслуживалась согласно сроков то . На данный момент все работает денежных вложений не требуется. Зимняя резина на 15 литых дисках. Музыка Пионер, сигналка с автозапуском, салон после химчистки. В такси не эксплуатировалась.
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