Mazda Demio Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 188 тыс. км Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Добрая, семейная машинка в отличном состоянии. Таможенный ПТС. Технически всё работает исправно. По электрике всё работает. Кузов не гнилой, не ржавый, в серьёзных ДТП машина не участвовала. Хорошая резина. Новый аккумулятор. Для своих лет машинка сохранилась просто замечательно. Более подробная информация по телефону. Торг исключительно у автомобиля.