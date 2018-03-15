Mazda Demio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 188 тыс. км
Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Добрая, семейная машинка в отличном состоянии. Таможенный ПТС. Технически всё работает исправно. По электрике всё работает. Кузов не гнилой, не ржавый, в серьёзных ДТП машина не участвовала. Хорошая резина. Новый аккумулятор. Для своих лет машинка сохранилась просто замечательно. Более подробная информация по телефону. Торг исключительно у автомобиля.
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