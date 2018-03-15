Mazda Demio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 188 тыс. км

Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Добрая, семейная машинка в отличном состоянии. Таможенный ПТС. Технически всё работает исправно. По электрике всё работает. Кузов не гнилой, не ржавый, в серьёзных ДТП машина не участвовала. Хорошая резина. Новый аккумулятор. Для своих лет машинка сохранилась просто замечательно. Более подробная информация по телефону. Торг исключительно у автомобиля.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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