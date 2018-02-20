Mazda Demio Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 205 тыс. км Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Небуг, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, прошёл ТО (замена свечей , масло и все фильтра и топлевный), замена тормозных дисков и колодок. вложений не требуется, сел и поехал. Новая летняя резина, стоит родной навигатор с телевизором и подключён DVD, двусторонняя сигнализация с автозапуском. Авто полностью обслужен и исправен. Любители поторговаться не вопрос, поднимаем цену и торгуемся. Торг у капота.