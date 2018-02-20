Mazda Demio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 205 тыс. км

Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Небуг, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, прошёл ТО (замена свечей , масло и все фильтра и топлевный), замена тормозных дисков и колодок. вложений не требуется, сел и поехал. Новая летняя резина, стоит родной навигатор с телевизором и подключён DVD, двусторонняя сигнализация с автозапуском. Авто полностью обслужен и исправен. Любители поторговаться не вопрос, поднимаем цену и торгуемся. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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