Mazda Demio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 205 тыс. км
Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Небуг, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, прошёл ТО (замена свечей , масло и все фильтра и топлевный), замена тормозных дисков и колодок. вложений не требуется, сел и поехал. Новая летняя резина, стоит родной навигатор с телевизором и подключён DVD, двусторонняя сигнализация с автозапуском. Авто полностью обслужен и исправен. Любители поторговаться не вопрос, поднимаем цену и торгуемся. Торг у капота.
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