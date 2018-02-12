Mazda Demio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 350 тыс. км

Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Продаются Мазду в хорошем состоянии, двигатель и коробка без нареканий, кондиционер, гидроусилитель, мультируль, 4 стеклоподъемника, салон трансформер, ПТС оригинал. Торг у капота. Вопросы по телефону. Срочно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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