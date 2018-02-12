Mazda Demio Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 350 тыс. км Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Продаются Мазду в хорошем состоянии, двигатель и коробка без нареканий, кондиционер, гидроусилитель, мультируль, 4 стеклоподъемника, салон трансформер, ПТС оригинал. Торг у капота. Вопросы по телефону. Срочно.