Mazda Demio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 350 тыс. км
Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Телефон:
Описание
Продаются Мазду в хорошем состоянии, двигатель и коробка без нареканий, кондиционер, гидроусилитель, мультируль, 4 стеклоподъемника, салон трансформер, ПТС оригинал. Торг у капота. Вопросы по телефону. Срочно.
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