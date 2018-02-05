Mazda Demio Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 116 тыс. км Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

Продам Мазда Демио 2003 г. в. В России с сентября 2006 г. Родная ПТС Новороссийская таможня. Автомобиль в отличном состоянии по двигателю, коробке, подвеске, кузову нареканий нет. Я собственник. Полная комплектация. Никакого постороннего тюнинга все родное. Камера заднего вида, TV, авто блокировка руля, центральный замок, электро подъемники, диалоговая сигнализация, авто запуск, таймер, И так далее. Масла в двигателе и коробке заменены, резина практически новая, вложений не требует Вообще. Расход бензина город 7 л/100 км. Машина используется только по выходным и то не всегда, хранится в сухом гараже. Цена 230 т. р. Возможен обмен на паркетник или микро автобус не дороже 500 т.р.