Mazda Demio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 116 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Продам Мазда Демио 2003 г. в. В России с сентября 2006 г. Родная ПТС Новороссийская таможня. Автомобиль в отличном состоянии по двигателю, коробке, подвеске, кузову нареканий нет. Я собственник. Полная комплектация. Никакого постороннего тюнинга все родное. Камера заднего вида, TV, авто блокировка руля, центральный замок, электро подъемники, диалоговая сигнализация, авто запуск, таймер, И так далее. Масла в двигателе и коробке заменены, резина практически новая, вложений не требует Вообще. Расход бензина город 7 л/100 км. Машина используется только по выходным и то не всегда, хранится в сухом гараже. Цена 230 т. р. Возможен обмен на паркетник или микро автобус не дороже 500 т.р.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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