Mazda Demio Дата публикации: 20.02.18 Просмотров объявления: 47 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 114 тыс. км Цена: 315 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю хороший и резвый автомобиль одна хозяйка ездила девушка, только по городу, вложений не требует, в салоне не курили + летняя резина на литых дисках.