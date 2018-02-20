Mazda Demio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 114 тыс. км

Цена: 315 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю хороший и резвый автомобиль одна хозяйка ездила девушка, только по городу, вложений не требует, в салоне не курили + летняя резина на литых дисках.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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