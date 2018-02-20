Mazda Demio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 114 тыс. км
Цена: 315 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю хороший и резвый автомобиль одна хозяйка ездила девушка, только по городу, вложений не требует, в салоне не курили + летняя резина на литых дисках.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.