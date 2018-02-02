Mazda Demio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 175 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам экономичного и шустрого японца. Кузов целый, ДВС и АКПП в полном порядке сел и поехал. Сигнализация. Авто доводчик стекол. Чистый не прокуренный салон. Требуется незначительные вложения. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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