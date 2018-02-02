Mazda Demio
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 175 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам экономичного и шустрого японца. Кузов целый, ДВС и АКПП в полном порядке сел и поехал. Сигнализация. Авто доводчик стекол. Чистый не прокуренный салон. Требуется незначительные вложения. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.