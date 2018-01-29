Mazda Demio

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 210 тыс. км

Цена: 170 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хорошее тех. состояние новая резина передняя задняя .Замена шаровых Нижний рычаг. Мp3 кондиционер заправлен морозит хорошо. Остальные вопросы по телефону расскажу. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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