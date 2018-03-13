Mazda CX-7
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 92 тыс. км
Цена: 499 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Наталья
Описание
ПРОДАМ MAZDA CX7 - 2008 года выпуска. Современный дизайн кузова и удобная посадка. Комфортная и динамичная. Внимание окружающих вам обеспечено. Полный привод- преград не существует. Черный кожаный салон , состояние идеальное. Полная комплектация. Бортовой компьютер. Монитор. Круиз-контроль. Навигатор. Камера заднего вида. Электро-привод сидений. Подогревы стекл, зеркал и сидений. Корректор фар, и т. д. Активная система безопасности. Автоматическая помощь при крутом спуске. Все работает как часы и не требует каких либо вложений. Коробка полноценный автомат , работает в штатном режиме , переключает мягко и без толчков. Двигатель цепной долговечный по своим ресурсам, работает ровно и бесшумно. Ходовая не гремит. Достоверный пробег 92 тыс км, это даже видно по внешнему и техническому состоянию автомобиля. Своевременное обслуживание! Звоните до 23.00. Живем в Краснодаре район ул. Российская. Приезжайте смотрите машина вам понравится. Ребята. Перекупщики и автосалоны не звоните, буду ругаться.
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