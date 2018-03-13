Mazda CX-7 Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 92 тыс. км Цена: 499 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Описание

ПРОДАМ MAZDA CX7 - 2008 года выпуска. Современный дизайн кузова и удобная посадка. Комфортная и динамичная. Внимание окружающих вам обеспечено. Полный привод- преград не существует. Черный кожаный салон , состояние идеальное. Полная комплектация. Бортовой компьютер. Монитор. Круиз-контроль. Навигатор. Камера заднего вида. Электро-привод сидений. Подогревы стекл, зеркал и сидений. Корректор фар, и т. д. Активная система безопасности. Автоматическая помощь при крутом спуске. Все работает как часы и не требует каких либо вложений. Коробка полноценный автомат , работает в штатном режиме , переключает мягко и без толчков. Двигатель цепной долговечный по своим ресурсам, работает ровно и бесшумно. Ходовая не гремит. Достоверный пробег 92 тыс км, это даже видно по внешнему и техническому состоянию автомобиля. Своевременное обслуживание! Звоните до 23.00. Живем в Краснодаре район ул. Российская. Приезжайте смотрите машина вам понравится. Ребята. Перекупщики и автосалоны не звоните, буду ругаться.