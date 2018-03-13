Mazda CX-7

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 92 тыс. км

Цена: 499 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Наталья

Телефон:

Описание

ПРОДАМ MAZDA CX7 - 2008 года выпуска. Современный дизайн кузова и удобная посадка. Комфортная и динамичная. Внимание окружающих вам обеспечено. Полный привод- преград не существует. Черный кожаный салон , состояние идеальное. Полная комплектация. Бортовой компьютер. Монитор. Круиз-контроль. Навигатор. Камера заднего вида. Электро-привод сидений. Подогревы стекл, зеркал и сидений. Корректор фар, и т. д. Активная система безопасности. Автоматическая помощь при крутом спуске. Все работает как часы и не требует каких либо вложений. Коробка полноценный автомат , работает в штатном режиме , переключает мягко и без толчков. Двигатель цепной долговечный по своим ресурсам, работает ровно и бесшумно. Ходовая не гремит. Достоверный пробег 92 тыс км, это даже видно по внешнему и техническому состоянию автомобиля. Своевременное обслуживание! Звоните до 23.00. Живем в Краснодаре район ул. Российская. Приезжайте смотрите машина вам понравится. Ребята. Перекупщики и автосалоны не звоните, буду ругаться.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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