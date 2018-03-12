Mazda CX-7
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 495 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Евгений
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Описание
Продаю машину в очень хорошем состоянии. В комплектации: люк на крыше, родная музыка Bosse, камера заднего вида и парктроник. Дополнительно установлена сигнализация с а/з и о/с, фаркоп. В наличии зимняя резина. Недавно заменили масло в коробке и масло в двигателе. Ничего не гремит, не стучит. Торг у капота!
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