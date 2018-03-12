Mazda CX-7

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 495 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Продаю машину в очень хорошем состоянии. В комплектации: люк на крыше, родная музыка Bosse, камера заднего вида и парктроник. Дополнительно установлена сигнализация с а/з и о/с, фаркоп. В наличии зимняя резина. Недавно заменили масло в коробке и масло в двигателе. Ничего не гремит, не стучит. Торг у капота!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mazda CX-7

Mazda CX-7

Подержанная, пробег 123,526 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Mazda CX-7

Подержанная, пробег 130 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

720 тыс. руб.

Mazda CX-7

Подержанная, пробег 196 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

450 тыс. руб.

Авто, похожие на Mazda CX-7

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 174,73 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

528 тыс. руб.

BMW X3

Подержанная, пробег 132 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

495 тыс. руб.

Mazda CX-7

Подержанная, пробег 123,526 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале