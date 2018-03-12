Mazda CX-7 Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 140 тыс. км Цена: 495 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Синий Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Продаю машину в очень хорошем состоянии. В комплектации: люк на крыше, родная музыка Bosse, камера заднего вида и парктроник. Дополнительно установлена сигнализация с а/з и о/с, фаркоп. В наличии зимняя резина. Недавно заменили масло в коробке и масло в двигателе. Ничего не гремит, не стучит. Торг у капота!