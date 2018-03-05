Mazda CX-7

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаётся Mazda CX-7 в отличном состоянии. Не битая,не крашеная. Бережная эксплуатация. Приехала с Японии. Кожаный салон,камера заднего вида. Остальные вопросы по телефону. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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