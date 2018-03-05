Mazda CX-7 Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 130 тыс. км Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаётся Mazda CX-7 в отличном состоянии. Не битая,не крашеная. Бережная эксплуатация. Приехала с Японии. Кожаный салон,камера заднего вида. Остальные вопросы по телефону. Торг.