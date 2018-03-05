Mazda CX-7
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 720 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Продаётся Mazda CX-7 в отличном состоянии. Не битая,не крашеная. Бережная эксплуатация. Приехала с Японии. Кожаный салон,камера заднего вида. Остальные вопросы по телефону. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter