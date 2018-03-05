Mazda CX-7

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 103 тыс. км

Цена: 525 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 23 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам не дорого легенду Mazda CX7. В очень хорошем состоянии. Ваш стиль и статус, ваша безопасность и комфорт. Удобная посадка и высокий клириенс. Объём 2.3 литра, 238 л. с. Налог маленький. Салон чёрная кожа . Современный дизайн кузова, внимание окружающих вам обеспечено. Все работает как часы. Коробка полноценный автомат, переключает как и положено мягко и без рывков. Двигатель работает ровно и безшумно, масло в двигателе только поменял. Двигатель сухой ничего не подтекает. Свечи новые. Ничего не где не стучит, пыльники все целые . Полная комплектация . Климат-контроль. Атермальное остекление. Подогревы стёкол и зеркал. Бортовой компьютер. Противоугонная система-имобилайзер . Сигнализация с обратной и автозапуска. Парктронники по кругу. Электропривод Сидений. Датчики дождя и света. Активная система безопасности. Антиблокировочная система тормозов. АВС. Антипробуксовочная система. ESP.ESC.DSC. Система распределения тормозных усилий. EBD. EBV. Система экстренного торможения . EBA. BAS.BA. Мультимедиа. Мультируль . Электронная блокировка дефференциала. Система помощи при крутом спуске. Спорт-режим и т. д. Громкая связь. CD. FM. MP3. USB. AUX. Машина полностью обслуженна и не требует каких либо вложений. Полный комплект ключей. Сервисная книга. Книга по эксплуатации автомобилем. Живу в Краснодаре . Звонить до 24.00. Все то, что написано по машине, соответствует действительности!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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