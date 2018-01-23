Mazda CX-7

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 117 тыс. км

Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии. Производство Япония. В самой максимальной комплектации: подогревы, бесключевой доступ, мультируль, климат. По двигателю и АКПП вообще никаких вопросов. Турбину заменили на новую 270 км назад. Вся ходовая часть перебрана. Салон в отличном состоянии для своих лет. Никаких вложений машина не требует. ПТС оригинал!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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