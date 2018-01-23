Mazda CX-7
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 117 тыс. км
Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном состоянии. Производство Япония. В самой максимальной комплектации: подогревы, бесключевой доступ, мультируль, климат. По двигателю и АКПП вообще никаких вопросов. Турбину заменили на новую 270 км назад. Вся ходовая часть перебрана. Салон в отличном состоянии для своих лет. Никаких вложений машина не требует. ПТС оригинал!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.