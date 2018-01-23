Mazda CX-7 Дата публикации: 23.01.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 117 тыс. км Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии. Производство Япония. В самой максимальной комплектации: подогревы, бесключевой доступ, мультируль, климат. По двигателю и АКПП вообще никаких вопросов. Турбину заменили на новую 270 км назад. Вся ходовая часть перебрана. Салон в отличном состоянии для своих лет. Никаких вложений машина не требует. ПТС оригинал!