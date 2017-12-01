Mazda CX-7
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 399 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Вячеслав
Телефон:
Описание
Очень комфортный и вместительный автомобиль. Своевременное ТО. За все время эксплуатации ни разу не участвовал в ДТП. Стоит хорошая всесезонная резина Nokian. На полном ходу. Есть небольшие недочёты. Поэтому и цена такая.
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