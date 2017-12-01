Mazda CX-7 Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 150 тыс. км Цена: 399 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Вячеслав Телефон:

Описание

Очень комфортный и вместительный автомобиль. Своевременное ТО. За все время эксплуатации ни разу не участвовал в ДТП. Стоит хорошая всесезонная резина Nokian. На полном ходу. Есть небольшие недочёты. Поэтому и цена такая.