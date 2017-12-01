Mazda CX-7

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 399 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Вячеслав

Телефон:

Описание

Очень комфортный и вместительный автомобиль. Своевременное ТО. За все время эксплуатации ни разу не участвовал в ДТП. Стоит хорошая всесезонная резина Nokian. На полном ходу. Есть небольшие недочёты. Поэтому и цена такая.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mazda CX-7

Mazda CX-7

Подержанная, пробег 101 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

425 тыс. руб.

Mazda CX-7

Подержанная, пробег 212,204 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

520 тыс. руб.

Mazda CX-7

Подержанная, пробег 192 тыс. км.
Краснодарский край, Староминская

750 тыс. руб.

Авто, похожие на Mazda CX-7

Hyundai Tucson

Подержанная, пробег 188,605 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

495 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 250 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

410 тыс. руб.

Nissan Murano

Подержанная, пробег 151 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

450 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале