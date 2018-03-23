Mazda CX-5 Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 56 тыс. км Цена: 1000 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Анастасия Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Комплектация Active. Вложений не требует. В ДТП не участвовала. Камера заднего вида, кнопка старт- стоп, раздельный климат- контроль, датчики дождя и света, система i- stop и экстренное торможение, блютус телефон и музыка.