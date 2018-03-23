Mazda CX-5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 56 тыс. км

Цена: 1000 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Анастасия

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Комплектация Active. Вложений не требует. В ДТП не участвовала. Камера заднего вида, кнопка старт- стоп, раздельный климат- контроль, датчики дождя и света, система i- stop и экстренное торможение, блютус телефон и музыка.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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