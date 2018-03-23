Mazda CX-5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 56 тыс. км
Цена: 1000 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Анастасия
Телефон:
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Комплектация Active. Вложений не требует. В ДТП не участвовала. Камера заднего вида, кнопка старт- стоп, раздельный климат- контроль, датчики дождя и света, система i- stop и экстренное торможение, блютус телефон и музыка.
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